Handball: Match des UHK Krems wegen Coronafällen verschoben

Erstmals in der laufenden Saison der Handball-Meisterliga der Männer muss eine Partie Corona bedingt verschoben werden.

Betroffen ist die ursprünglich für Freitag angesetzte Partie zwischen HC Linz und UHK Krems, sie soll nun am 27. November nachgeholt werden. Grund sind "mehrere Covid-Fälle" bei beiden Clubs, wie die Liga am Mittwoch mitteilte.