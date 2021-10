Sieg für Wachauer Handballer nach Europacup-Aus

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

In letzter Sekunde verpassten die Spieler des Förthof UHK Krems am Wochenende beim Match gegen Aarau (Schweiz) die dritte Europacuprunde. Doch schon am Nationalfeiertag durfte man sich wieder über einen Sieg freuen.