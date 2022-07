Häftling stach in Gefängnis auf Beamten ein: Sechs Jahre Haft

Nach der ersten Hauptverhandlung am 13. Juni stand der mittlerweile in Graz- Karlau Inhaftierte am Dienstag erneut wegen versuchten Mordes vor dem Landesgericht Krems. Der 26-Jährige bekannte sich zum Tötungsvorsatz nicht schuldig. Auch den Vorwurf der Wiederbetätigung bestritt er abermals. Außerdem wurden ihm Widerstand gegen die Staatsgewalt, versuchte schwere Körperverletzung, gefährliche Drohung sowie Sachbeschädigung vorgeworfen.