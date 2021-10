Gemeinderatbeschluss: In Stein an der Donau wird Hochwasserschutz erhöht

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Extremwetterereignisse nehmen zu. Daher lässt sich die Stadt Krems den Hochwasserschutz in Stein einiges kosten. In der Gemeinderatssitzung wurde beschlossen, den mobilen Schutz in Stein zu erhöhen.

Parallel werden eine Zufahrt und barrierefreie Zugänge geschaffen. Die Kosten belaufen sich auf eine Million Euro. Förderung gibt es von Bund und Land, heißt es vonseiten der Stadt.

Weihnachtskauf

Ebenso beschlossen wurde, dass der Stadtbus an Einkaufssamstagen und Feiertagen im Advent kostenfrei benutzt werden kann. Das Angebot startet bereits am 27. November.