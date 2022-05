Folgenschwerer Unfall: 60-Jähriger wegen Tod von Pfarrer und eigener Frau vor Gericht

Es herrschten winterliche Fahrverhältnisse am Stefanitag des Vorjahres, als ein 60-Jähriger gemeinsam mit seiner Frau und dem befreundeten Kremser Altpfarrer Günter Walter am Weg zu einer Familienfeier in Allentsteig unterwegs war.

„Wir haben uns bewusst Zeit gelassen“, betonte der 60-Jährige, extra vorsichtig und angepasst gefahren zu sein. Das gab der Mann sichtlich mitgenommen am Mittwoch vor dem Landesgericht Krems zu Protokoll.

Trotz aller Vorsicht dürfte es aufgrund eines geringen Fahrfehlers zu dem folgenschweren Unfall gekommen sein, wobei nicht nur der Lenker selbst, sondern auch die Insassen eines entgegen kommenden Fahrzeugs schwer verletzt wurden. Der 79-jährige Altpfarrer und die Frau des Angeklagten verstarben noch an der Unfallstelle.

Mann bekannte sich schuldig

An den genauen Hergang kann sich der Mann heute nicht mehr erinnern. Dennoch bekannte er sich gegenüber dem Vorwurf der fahrlässigen Tötung und Körperverletzung schuldig.

„Dieses Strafverfahren ist nur mehr der letzte Schritt, um diese Tragödie zu beenden“, sprach sich die Staatsanwältin für ein mildes Urteil aus.

Zu diesem Schluss kam auch die Richterin. Bei einem Strafausmaß von bis zu zwei Jahren verhängte sie lediglich eine viermonatige Freiheitsstrafe, die dem unbescholtenen Angeklagten aber auf drei Jahre bedingt nachgesehen wird. Der 60-Jährige muss außerdem 720 Euro bezahlen. Das Urteil ist rechtskräftig.