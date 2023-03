Fit für die Zukunft: Klinikum Krems wird umgebaut

Operationssäle, Aufwachraum, kleinere Zimmereinheiten und technische Neuerungen: Bis Ende 2024 finden im Universitätsklinikum Krems umfassende Umbauarbeiten statt. „Die Maßnahmen beeinflussen das Klinikum maßgeblich, werden aber zukünftig eine große Verbesserung für die Patientenversorgung, aber auch für die tägliche Arbeit unserer Mitarbeiter mit sich bringen“, kündigt Roman Semler, kaufmännischer Direktor, an.

Das Universitätsklinikum Krems besteht seit dem Jahr 1981. Mit Schwerpunkten in den Bereichen der Kardiologie, der Onkologie und dem Bewegungsapparat sowie als einziges Thoraxzentrum in ganz Niederösterreich ist das Klinikum mittlerweile zu einer zentralen Anlaufstelle für Patienten aus dem ganzen Bundesland geworden. Alle pflegerischen und auch medizinischen Bereiche des Hauses, insbesondere der Technikbereich, sind von der geplanten Modernisierung betroffen.

Die Umbauarbeiten finden im laufenden Betrieb statt, was in der Koordination der externen Dienstleister und in der Patientenversorgung eine enorme Belastung bedeutet. „Bis dahin bitten wir Patienten und Mitarbeiter um ihr Verständnis“ , sagt Semler.

