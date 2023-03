Feuerwehr Krems rettete verletzten Schwan

Beherzte Passanten kĂŒmmerten sich am vergangenen Wochenende um einen verletzten Schwan. Das Tier, das einen Angelhaken im Hals hatte, entdeckten sie am Samstagnachmittag und verstĂ€ndigten die EinsatzkrĂ€fte der Feuerwehr Mautern.

Vom Ufer aus habe man das Tier nicht erreichen können, heißt es vonseiten der Feuerwehr, also rĂŒckte man mit dem Boot zum Einsatzort aus. So konnte das Tier gefunden werden und wurde mit dem Boot an Land getrieben. Feuerwehr und Polizei halfen zusammen, um den Schwan einzufangen und fixierten ihn. Der Haken aus dem Hals sowie ein weiterer im Schnabel wurde entfernt.