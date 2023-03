Großeinsatz in Krems: Küchenbrand in Dachgeschosswohnung

In der Nacht auf Sonntag, den 12. März, ist ein Feuer in der Küche einer Dachgeschosswohnung in Krems ausgebrochen. Der Wohnungsbesitzer konnte sich selbst in letzter Minute retten.

Nachdem er sich in Sicherheit gebracht hatte, setzte er den Notruf ab. Zwei Feuerwachen, die Hauptwache Krems und Egelsee, rückten darauf hin mit mehreren Fahrzeugen aus.