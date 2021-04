Feuerwehr rückte zu Brandverdacht in Kremser Weinbergen aus

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Am Dienstagvormittag setzte eine Dame einen Notruf ab, da sie in einem Kremser Weingarten Rauch und Flammen entdeckte.

Schnelle Entwarnung

Da die Anruferin keine genauen Ortsangaben machen konnte, machten sich die Einsatzkräfte der Feuerwache Egelsee auf die Suche des vermeintlichen Brandes. Per Tanklöschfahrzeug wurde der Kögel über die Schwarzalm und dann über die Kreuzbergstraße erkundet, bis der Brandherd oberhalb der Donau-Universität Krems lokalisiert werden konnte.