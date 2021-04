Kremser Feuerwehr im Einsatz bei Brand vor Landesgalerie NÖ

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Sirenengeheul am Donnerstag in Krems. Die Feuerwehr wurde zu einem Brandeinsatz in die Kunstmeile gerufen. Ein LKW war dort auf der Straße unterwegs, als im Bereich des Motorraums beziehungsweise des Führerhauses ein Brand ausbrach.

Ursache ungewiss

Noch sei es unklar, wie es zu dem Brand gekommen ist, heißt es vonseiten der FF Krems. Man gehe aber von einem technischen Defekt aus.

Gleich neben der Landesgalerie NÖ waren rund 30 Feuerwehrleute mit vier Fahrzeugen im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Auch die umstehenden Gebäude wurden durch das Feuer nicht beschädigt.