Feuerwehr Krems musste im Waldviertel einen Autobus bergen

"Gegen 22:38 Uhr erreichten die Einsatzkräfte den Einsatzort und konnten sich erstmals ein eigenes Bild der Lage machen. Es wurde begonnen einige Fahrzeuge so umzustellen, dass der Kran den bestmöglichen Aufstellplatz anfahren konnte", heißt es von der Freiwilligen Feuerwehr Krems.

Mittels einer Seilwinde konnte der Autobus gegen ungewolltes Wegrutschen gesichert werden. In weiterer Folge musste man den Autobus anheben, nur so konnte man ihn zurück auf die Straße bringen. Er wurde dort auf einem geeigneten Platz abgestellt, bis er am nächsten Tag begutachtet werden konnte.

