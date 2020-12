Festival "Glatt&Verkehrt" mit Preis ausgezeichnet

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Die NÖ Festival und Kino GmbH wurde für das Projekt „Glatt&Verkehrt“ mit dem „Sonderpreis Kunst & Kultur“ des Kultursponsoringpreises Maecenas Österreich 2020 ausgezeichnet. Damit werden österreichische Kulturanbieter für das professionelle Engagement und die gute Zusammenarbeit der österreichischen Kunst- und Kulturszene mit der Wirtschaft gewürdigt.

Zusammenarbeit mit Winzer Krems

Das Festival verbindet unter anderem eine langjährige sehr gute Partnerschaft mit Winzer Krems. Die zugesprochenen Preise werden im Jahr 2021 in einer Festveranstaltung überreicht.

Das unabhängige Wirtschaftskomitee „Initiativen Wirtschaft für Kunst“ vergibt den Österreichischen Kunstsponsoringpreis „Maecenas“ heuer bereits zum 32. Mal gemeinsam mit dem ORF an Unternehmen für die Förderung von Kunstprojekten, die ohne diese Unterstützung nicht hätten verwirklicht werden können.

"Immer mehr Kulturanbieter, Künstler und Kulturorganisationen arbeiten professionell und innovativ mit der Wirtschaft zusammen. Diesem Trend möchte der Kunst- und Kultur-Sponsoring-Sonderpreis Rechnung tragen", hieß es in der Aussendung der Kulturvermittlung NÖ.