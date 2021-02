Falstaff: "harrytogo" ist Lieblings-Lieferservice in Niederösterreich

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Während der Lockdown für die Gastronomie weiter andauert, ist Freude bei Gastronom Harald Schindlegger angesagt. Denn sein Abholservice "harrytogo" gewann beim Falstaff-Voting.

Neben einer Jury-Wertung für herausragende Lokale, stimmte auch die Falstaff-Community ab und wählte ihre beliebtesten Lieferdienste in jedem Bundesland. Über 18.000 Mal wurde insgesamt abgstimmt.