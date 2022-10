Erste öffentliche Vorschulklasse in Krems startet im Herbst 2023

Die Vorschule soll eine Möglichkeit für schulpflichtige Kinder bieten, die bei ihrer Einschreibung als noch nicht schulreif eingeschätzt werden. So soll den Kindern der Übergang vom Kindergarten in die Volksschule erleichtert werden. Bisher gab es diese Möglichkeit in Krems aber nur im privaten Bereich.

Im Schuljahr 2023/24 soll sich das aber ändern, wie die Stadt Krems ankündigte. Ab dann soll in der Volksschule Hafnergasse die erste öffentliche Vorschulklasse eingerichtet werden.

Mindestens zehn Kinder

Die Voraussetzung dafür, dass die Vorschulklasse zu Stande kommt, ist dass mindestens zehn Kinder dafür angemeldet werden. Abgesehen davon besteht auch weiterhin die Möglichkeit für Kinder, zwar eine erste Klasse der Volksschule zu besuchen, dort aber nach dem Lehrplan der Vorschule unterrichtet zu werden.

Für Informationen zur Vorschulklasse in der Volksschule Hafnergasse kann man sich telefonisch unter 02732 / 801 362 an die Direktorin Daniela Ebner wenden, oder eine Mail an vs.krems-hafnerplatz@noeschule.at senden.

