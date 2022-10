Ungerecht: Nik, FPÖ und MFG fechten Stadtsenatswahl in Krems an

Da für eine Anfechtung zehn Prozent der Mandatare nötig sind, brauchte Nik Unterstützung. Diese kam von einer eher ungewöhnlichen Seite, nämlich von FPÖ und MFG. „Es geht hier nicht um Parteifarben, sondern darum aufzuzeigen, dass mit diesem Aufteilungsverfahren seit Jahrzehnten etwas falsch läuft“, so Heinz.

Andere Länder, wie etwa Deutschland, hätten dies schon erkannt. Heinz hofft, auch in Österreich ein Umdenken im großen Stil anstoßen zu können.

Verfassungsrechtlich bedenklich

Der Anstoß in Krems kam von Markus Kienast. Auch er hatte mit seiner Bürgerliste GERMS nach der Gemeinderatswahl 2020 in Groß Gerungs (Bezirk Zwettl) das D’hondtsche System angeprangert. Mit Erfolg: Er sitzt nun im Stadtrat, denn aufgrund seiner Anfechtung nannte der Verfassungsgerichtshof das System verfassungsrechtlich bedenklich.

„Generell gilt bei Wahlen in Österreich das Verhältniswahlrecht. Mit diesem System entsteht aber die Charakteristik eines Mehrheitswahlrechts“, erklärt Kienast. Andererseits müsse laut Verfassungsrecht bei gleichen Wahlen jede Stimme auch den gleichen Erfolgswert haben – was bei diesem System nicht so ist. „Den Bürgern ist nicht bewusst, dass die Mandate nicht nach Prozent besetzt werden, sondern erst durch ein kompliziertes Verfahren“, so Kienast.

