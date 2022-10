Resch bleibt Kremser Stadtchef – ohne Koalitionsabkommen

Zusammenarbeit

Darin sieht Resch im Gespräch mit dem KURIER allerdings gar kein Problem. Von allen Parteien sei versprochen worden, konstruktiv zusammenarbeiten zu wollen. Das habe auch bisher gut funktioniert. „Ich habe eine wirklich gute Gesprächsbasis mit allen“, sagt Resch. In den vergangenen fünf Jahren hätte es außerdem viel Konsens gegeben.

Auf dieses Thema legte der neu gewählte Bürgermeister auch in seiner Antrittsrede den Schwerpunkt. Nur wenn alle zusammenarbeiten würden, könne sich Krems durch die Arbeit in der neuen Amtsperiode weiterentwickeln. Das geplante Budget müsse vor allem im Hinblick auf die Teuerungen noch einmal hinterfragt werden. Gerade was Großinvestitionen betreffe. Die Rede nutzte Resch aber auch dafür, allen Parteien für den fairen Wahlkampf zu danken. Er schloss etwas dramatisch mit den Worten „Wir alle sind Krems“.