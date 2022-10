Jetzt ist es fix: Resch als Kremser Bürgermeister angelobt

Die Wahl in Krems ist nun endgültig geschlagen. Nachdem er vergangene Woche in der konstituierenden Sitzung im Gemeinderat zum Bürgermeister gewählt wurde, fand nun auch die offizielle Angelobung von Reinhard Resch (SPÖ) in St. Pölten statt.

Neben ihm gelobte die Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) auch die erste Vizebürgermeisterin Eva Hollerer (SPÖ) und den zweiten Vizebürgermeister Florian Kamleitner (ÖVP) an.