Endlich wieder Workshops und Führungen auf der Kunstmeile Krems

Das Wiener Künstlerkollektiv Steinbrener/Dempf & Huber ist für seine spektakulären Installationen im öffentlichen Raum bekannt. In der Schau "We Are Everywhere. The Cliffhanger Collection” in der Landesgalerie NÖ richten die Künstler den Blick auf das Genre des Selfies, das das Phänomen Tourismus durch einen Zerrspiegel zeigt.

Installationen nehmen die Besucherinnen und Besucher mit auf eine Reise um die Welt, die sie allerdings an die Abgründe des Tourismus führt. Das obligatorische Selfie-Lachen gerät hier zu einer Karikatur seiner selbst. Museumsdirektor Christian Bauer wird am Freitag, dem 18. Juni von 16.00 bis 17.00 direkt in der Ausstellung für Fragen und Gespräche bereit.