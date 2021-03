Ein weiteres Wertstoffsammelzentrum brannte im Bezirk Krems

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Am Donnerstag, den 25. März, brach im Wertstoffsammelzentrum (WSZ) Langenlois am frühen Vormittag ein Brand am Strauchschnittplatz aus. Das Feuer entfachte gefährlich nahe am überdachten Grünschnittcontainer, neben einer Lagerhalle. Ein Übergreifen des Feuers sei durch rechtzeitiges Alarmieren der Feuerwehr verhindert worden, heißt es seitens des Gemeindeverbandes für Abgabeneinhebung und Umweltschutz (GV) Krems.

Zu einem ähnlichen Vorfall ist am Montag, den 22. März, im WSZ Mautern gekommen. Dort begann es während der Öffnungszeiten im überdachten Grasschnittcontainer zu brennen. Die erfolderlichen Löschmaßnahmen hätten die beiden Mitarbeiter, Michael Huber und Christoph Jörgo vor Ort rechtzeitig unternommen.

Asche gehört nicht zu Gras- und Günschnitt

Beide Brände wurden durch heiße Asche verursacht, die fälschlicherweise entsorgt wurde, bestätigt der GV Krems. „Immer häufiger kommt es durch falsch entsorgte, heiße Asche zu gefährlichen Situationen im Gras- und Strauchschnittbereich", sagt Abfallberater Günter Weixelbaum.

Um einen Brand zu verhindern, müsse Asche immer in einem feuerfesten Kübel zum Auskühlen mehrere Tage im Freien gelagert werden, appelliert der Abfallberater. "Ausgekühlte Holzasche ist in der Biotonne, Koks- und Kohleasche ist im Restmüll zu entsorgen“ erklärt Weixelbaum.

Größere Schäden konnten bei beiden Bränden vermieden werden. „Ich möchte mich bei unseren Mitarbeitern und der Freiwilligen Feuerwehr Langenlois für ihr engagiertes Handeln sehr herzlich bedanken, sagt Gerhard Wildpert, Geschäftsführer des GV Krems.

von Verena Huber