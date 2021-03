Maskenbefreiungsatteste: Berufsverbot für Kremser Arzt

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Mittlerweile ist das verdeckte Gesicht ein Zeichen der Pandemie. Zuerst selbst genähte Stoffteile mit Mustern, jetzt gilt bereits seit einigen Monaten die FFP2-Maske als Mundschutz der Wahl. Doch nicht alle wollen sie tragen.

Es gibt auch jene, die sich von ihren Hausärzten attestieren lassen, dass sie die Maske aus gesundheitlichen Gründen nicht tragen dürfen. Einer dieser Ärzte muss nun, nach eigenen Angaben, die Konsequenzen dafür tragen. Über Facebook und via Homepage informiert der Mediziner, dass über ihn von der Ärztekammer Niederösterreich ein Berufsverbot verhängt worden sei, wie die Wochenzeitung NÖN berichtet.

Praxis geschlossen

Wie lange die Ordination, die sich im Bezirk Krems-Land befindet, geschlossen bleiben muss, ist derzeit noch unklar.