DKT in der Wachau-Edition ab kommender Woche im Handel

„Das kaufmännische Talent“ geht zurück bis in die 1930er Jahre, wo es in Österreich erstmals unter dem Titel „Spekulation“ erschienen ist. Ab Mittwoch, 5. Mai, ist das Spiel nun auch in der Wachau-Edition erhältlich.

Für alle, die DKT nicht kennen oder schon lange nicht mehr gespielt haben: Die Devise des Spiels lautet „Kaufen, Kaufen, Kaufen“. Die Spielerinnen und Spieler bekommen ein Startkapital, womit sie durch geschickten An- und Verkauf von Grundstücken, Häusern, Hotels und Unternehmen Vermögenswerte schaffen müssen. Dabei handeln sie miteinander und mit der Bank.

Zwingt sie der Würfel auf ein fremdes Feld, muss dem Eigentümer Miete bezahlt werden. Ist die Spielerin oder der Spieler trotz Verkauf von Häusern nicht in der Lage zu bezahlen, übergibt die Person ihren Besitz der Bank und ihr Hab und Gut wird zwangsversteigert.