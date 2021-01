Deutscher Bundesligist für den UHK Krems

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Nach dem Wechsel von Sebastian Feichtinger von St. Pölten zum UHK Krems verkündeten die Wachauer die nächste Verstärkung. Romas Kirveliavičius wechselt ab Juli vom HBW Balingen-Weilstetten aus der ersten deutschen Bundesliga zum UHK. Der Vertrag läuft vorerst für zwei Jahre.

Handballer des Jahres

Den Handballfans ist „Kiwi“ kein Unbekannter. Bis 2014 lief er für die Fivers aufs Parkett. Mit den Wienern holte er sich einen Meistertitel und dreimal den ÖHB-Cup. In der Saison 2010/’11 wurde er zum Handballer des Jahres gewählt. „Ich freue mich, ab der kommenden Saison für den UHK zu spielen. Ich hatte in Balingen, sowohl sportlich als auch privat eine unvergessliche Zeit. Nichtsdestotrotz haben meine Frau und ich beschlossen, dass es für unsere Familie zurück in die Heimat geht“, sagt Kirveliavičius auf die neuen Aufgaben.