Brandner Schifffahrt stellt Linienverkehr in der Wachau ein

Schwerpunkte

Die Schwerpunkte will man bei Brandner künftig neu setzen. Die Kernkompetenz soll weiterhin auf der Entwicklung ihrer Schiffsanlegestellen an der Donau liegen. Auch Ingenieurleistungen will man bei Donau-nahen Projekten einbringen. Außerdem wird man weiterhin ein kleines Weingut in Rossatz führen. Auch das Lokal „Die Flößerei“ mit Blick auf Dürnstein gehört Brandner.

Am 8. Jänner unterzeichnete die DDSG Blue Danube, ein Tochterunternehmen von „Verkehrsbüro und Wien Holding“, mit der Brandner Schifffahrt die Übernahme der beiden Schiffe MS Austria (Baujahr 1970, 59 Meter Länge) und MS Austria Princess (Baujahr 1998, Länge 40,2 Meter). Die beiden Schiffe werden in die aus bisher sieben Schiffen bestehende Flotte der DDSG Blue Danube integriert und künftig im bekannten rot-weißen Design unterwegs sein.

Mehr Angebot

Der Linienverkehr soll laut DDSG Blue Danube bereits in der anstehenden Saison optimiert werden. Dem bisherigen Personal werde eine Weiterbeschäftigung angeboten. Über den Kaufpreis wird auf Nachfrage keine nähere Angabe gemacht.

