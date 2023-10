"Billiger als Altersheim": Paar buchte 51 Kreuzfahrten in Folge

Marty und Jess wie "Prominente an Bord"

In den vergangenen eineinhalb Jahren verbrachten sie ihre Tage damit, zu tanzen, zu essen, "Freunde fĂŒrs Leben" zu schließen und die Welt zu sehen. In "A Current Affair", einer Sendung des australischen TV-Senders Nine Network, scherzen die Ansens darĂŒber, dass sie die KapitĂ€ne an Bord willkommen heißen und nicht umgekehrt. Laut Schiffsmanager Ren van Rooyen sind Marty und Jess aus Australien wie "Prominente an Bord" geworden. Andere, die fĂŒr kĂŒrzere Kreuzfahrten an Bord gehen, möchten das Duo kennenlernen, dessen Geschichte die Menschen in ihrem Heimatland seit 455 Tagen inspiriert.



Marty erzĂ€hlt in der Sendung, dass sie auf irgendeine Art und Weise an Bord eines Kreuzfahrtschiffes bleiben mĂŒssen. Denn sie hĂ€tten sich so an das Leben auf See gewöhnt, dass sie nicht mehr wĂŒssten, wie man ein Bett macht oder eine Mahlzeit kocht, sagt er schmunzelnd. Das Ehepaar hat alle Mahlzeiten im Ticketpreis inbegriffen und schafft es dank eines Teams von Bordpersonal, das ihr Zimmer reinigt, auf die tĂ€glichen Aufgaben zu verzichten.