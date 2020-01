Zum Sterben auf Kreuzfahrt: Der Tod unter Deck

Zartrosa Wolken, eine sanfte Brise, am Horizont versinkt die Sonne im Meer. Ein frisch verheiratetes Paar steh an der Reling und beobachtet die Szene. Unter Deck versuchen sich die Passagiere an einem Tango, nebenan findet die dritte Bingo-Partie des Tages statt.

Gleichzeitig stirbt ein Mensch.

Pro Jahr begeben sich weltweit 21,7 Millionen Passagiere auf eine Kreuzfahrt. Nicht alle sehen ihren Heimathafen wieder, denn manchmal ist auch der Tod an Bord. Die Reise-Veranstalter sind auf das Ableben ihrer Gäste bestens vorbereitet. Um die Ferien-Stimmung an Bord nicht zu stören, wird damit aber höchst diskret umgegangen.