Einfach treiben lassen. Kein schlechter Plan angesichts der Überfülle an Aktivitäten, die an Bord und auch an Land geboten werden. Genua, Neapel, Sizilien, Malta, Barcelona und Marseille liegen auf der Route. Allesamt mindestens eine Reise wert.

„Für uns ist das Schiff die wunderbarste Art, in all diese wunderschönen Orte in Europa zu reisen“, erzählt Lady Di und nippt an ihrem Tee. „Von Stadt zu Stadt, ohne Zimmer zu wechseln oder in Europa herumzufliegen, was ja auch Emissionen verursacht.“ Ihre Freundin Denise ergänzt lachend: „Die Kreuzfahrt ist quasi eine super-bequeme Taxifahrt durch Europa.“