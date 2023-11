Wolfgangseer Advent: Mit Schiff und Bahn stimmungsvoll in die Saison

Es geht wieder los. Adventmärkte schießen wie die Schwammerln aus dem Boden, es gibt kleinere, größere, neue und traditionsreiche. Zu Letzteren gehören sicher diese drei in St. Gilgen, Strobl und St. Wolfgang.

Sie sind weit über die Grenzen des Salzkammergutes bekannt und beliebt und bringen jedes Jahr Adventfreunde von nah und fern in die Region.

Heuer wird sogar ein Jubiläum begangen: Bereits seit 20 Jahren gibt es den Wolfgangseer Advent mit den drei Standorten und der besonderen Lage zwischen der Berg- und Seenwelt des Salzkammergutes. Ein spezieller Hingucker ist wieder die große Laterne mitten im See.

Seit Jahren sorgt in Strobl eine Vielzahl an Krippen in den Schaufenstern für heimelige Stimmung. Heuer ist erstmals Europas größte Kastenkrippe an der Seepromenade zu bestaunen, die mit geschnitzten Krippenfiguren bestückt ist.