Gratis Bummelzug verbindet Linzer Weihnachtsmärkte

Wo Hütten weiterhin auf den Grünflächen stehen, werden sie "mit 10 Zentimeter Abstand zum Rasen aufgestellt, damit genügend Luft zirkulieren kann", sagt Sarah Horwath, Leiterin der Abteilung Marktmanagement und Tourismus. Nach Abbau werde eine Kontrolle der Flächen erfolgen und eventuelle Reparaturen veranlasst.

Eröffnung und Preise

Bis auf den Glühwein, der um 50 Cent teurer wird, sollen die Preise von Punsch und Bratwürstel auf Nachfrage der Stadt ähnlich wie im Vorjahr bleiben. Die Preise können zwischen den Ständen jedoch variieren.

Als erster Markt wird der Winterzauber im Stiegl-Klosterhof am 17. November öffnen, gefolgt von Hauptplatz, Volksgarten und Pfarrplatz am 18. November. Am 24. November eröffnet am Domplatz der "Advent am Dom".