Ein echter "Attersee" auf der Dose: Linzer Torte kunstvoll verpackt

"Natürlich esse ich die Linzer Torte selbst. Ich kenne den Geschmack seit meiner Kindheit und Jugend, die ich ja zum Teil in Linz verbracht habe." Niemand Geringerer als Christian Ludwig Attersee gestaltete heuer die Geschenkdose für die Linzer Torte. Das Motiv: Der Linzer Mariendom, dessen 100-jähriges Weihejubiläum 2024 begangen wird.

Die größte Kirche Österreichs und die älteste nach einer Stadt benannten Torte kommen also in stimmiger Symbiose zusammen. Ab morgen, Donnerstag, findet sich die süße Köstlichkeit in den Linzer Konditoreien, in zahlreichen Gastronomiebetrieben in der Stadt sowie heuer auch erstmals im Domshop.

Seit 2016, also heuer bereits zum 9. Mal, werden jährlich heimische Kunstschaffende eingeladen, der Dose der Linzer Torte ihren künstlerischen Stempel aufzudrücken. Und so haben übrigens die die Designs der vergangenen Jahre ausgesehen: