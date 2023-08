Mariendom Linz: Arbeiten für Zubau am Domplatz starten

Nächstes Jahr feiert der Linzer Mariendom, die größte Kirche Österreichs, sein 100-jähriges Jubiläum. Am kommenden Montag starten die Bauarbeiten für den neuen Begegnungs- und Willkommensraum, der am Domplatz an die Kirche angebaut wird.

Die Architektur des rund 120 Quadratmeter großen Raumes öffnet sich ebenerdig und barrierefrei Richtung Domplatz. Er soll zum Besuch des Gotteshauses einladen.