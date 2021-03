Anhänger brannte in Kremser Betriebshalle

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Am frühen Dienstag Nachmittag geriet in einer Lerchenfelder Betriebshalle eine Maschine in Brand. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Kremser Feuerwehr-Hauptwache hatte sich bereits starker Rauch entwickelt, woraufhin Unterstützung aus den Feuerwachen und Gneixendorf und Hollenburg angefordert wurde.

Starker Rauch verlangte Atemschutz

Nachdem das Gebiet erkundet und wurde die Wasserversorgung durch eine mehrere hundert Meter lange Löschleitung zu einem Hydranten aufgebaut.