Feuerwehr barg Wrack nach Unfall auf der Kremser Bundesstraße

Dienstagmittag war ein PKW auf der Kremser B37a kurz nach der St. Pöltner Brücke von der Fahrbahnabgekommen. Dabei überschlug er sich mehrmals, riss einen Wildzaun um und kam im Waldgebiet zu stehen.

Leicht verletzt

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr-Hauptwache und Hollenburg rückten daraufhin mit mehreren Fahrzeugen zum Unfallort aus, der erst gemeinsam mit Beamten der Polizei abgesichert wurde.