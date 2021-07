Salat-Dressing mit Birnen- und Maracuja-Geschmack, wie asiatische Sojasauce gebraute Kürbiskernwürze oder Mostviertler Superfood-Reis aus Bio-Nackthafer: Produzenten in den 31 Mitgliedsgemeinden der Leaderregion Moststraße sorgen mit innovativen Produkten für Aufsehen und Stimmung. Die Erfinderwelle beschert nämlich auch Rückenwind, damit die Most-Region in der neuen EU-Regionalförderperiode wieder ordentliche Zuschüsse abholen kann.

3,5 Millionen Euro konnten aus dem EU-Topf seit 2014 abgeholt werden. Unter dem Titel „Innovation durch Tradition“ soll ähnliches bis 2027 geschafft werden. „Wir wollen Kooperationen forcieren. Obstbau und Tourismus bleiben Schwerpunkte“, kündigte Regions-Obfrau Michaela Hinterholzer an. Ein entsprechendes Konzept befinde sich in Ausarbeitung, so Geschäftsführerin Maria Ettlinger.