Im rollenden Burger-Paradies wird auf regionale Kost gesetzt

Es ist ein glühend heißer Tag, vor einem Baumarkt in der Landeshauptstadt hat sich "Ray's Grill Truck" eingeparkt. Heute werden hier nicht Burger und Co. für alle gebraten, Ray Sadabadi ist für jene Mitarbeiter da, die ihn für einen Firmen-Event gebucht haben.

Seit 2013 ist Sadabadi im Land, ihn zog es von Kanada nach Österreich. Im Vorjahr beschloss er schließlich, sich einen Grill-Truck anzuschaffen. "In Toronto sieht man Foodtrucks fast an jeder Straßenecke. Deshalb habe ich mir gedacht, dass das auch in St. Pölten funktionieren könnte", erzählt der 51-Jährige.