St. Pölten: Burger-Paradies auf Rädern

Das Mittagsgeschäft ist noch gar nicht einmal so richtig angelaufen, da hat Dunja Haiderer schon eine bedrohliche Nachricht für einen Kunden, der sich per Telefon meldet. „Du musst schnell sein, gell. Der Kümmelbraten ist bald weg.“

30 Portionen hat die gebürtige Tirolerin gekocht, übrig bleiben wird an diesem Mittwoch nichts davon, so viel steht fest.

Hotdogs und Leberkäse

Vor etwas mehr als einem Jahr hat das Ehepaar Dunja und Thomas Haiderer ihren Foodtruck beim Harley-Davidson-Shop in der Wiener Straße in St. Pölten geparkt, seitdem kommen die Kunden in Scharen.

Die Auswahl ist für die kleine Küche beachtlich groß. Es gibt unter anderem Burger in den verschiedensten Variationen, Hotdogs, Leberkäse und von Montag bis Freitag ein Mittagsmenü (es gibt auch Speisen für Vegetarier). Kindern werden ebenfalls Köstlichkeiten serviert.