Korneuburg: SPÖ startet Petition gegen "Bauwahn"

„Stoppt den Bauwahn in unserer Stadt!“ – unter diesem Titel ruft die SPÖ Korneuburg zu einer Petition auf. Dabei ginge es, so SPÖ-Bezirksvorsitzender und Stadtrat Martin Peterl, nicht um ein konkretes Projekt. Vielmehr sei die Aktion im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung der Stadt initiiert worden, die SPÖ will so viele Stimmen wie möglich sammeln.

„Es sind bereits zwei Unterschriftenaktionen zu umstrittenen Projekten im Umlauf, die wir auch unterstützen“, so Peterl. Dabei geht es um die Entwicklungspläne für das Bahnhofsviertel, die Bauvorhaben für das Raiffeisengrundstück und den Bau von Eigentumswohnungen in der Laaer Straße. In der nächsten Gemeinderatssitzung am 23. Februar wird eine Änderung des Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes diskutiert, die, so die SPÖ, den Weg für noch mehr "Luxuswohnungen" ebnen sollen.

SPÖ: "Es braucht mehr leistbare Wohnungen"

„Wir haben uns das durchgerechnet: In den nächsten eineinhalb Jahren sollen 400 neue Wohnungen entstehen, aber alle frei finanziert. Das sind rund 1.000 Korneuburger mehr!“ Diesen Zahlen würden 42 Gemeindewohn ungen entgegenstehen.

Für Peterl fehlt es der ÖVP Korneuburg an einem Plan für die Entwicklung der Stadt, es brauche mehr leistbaren Wohnraum, außerdem sollen Bürger bei Großprojekten mitreden dürfen. „Wir wollen keine Widmungen mehr, von denen nur Bauträger und Spekulanten profitieren.“ Mehr Grünland soll geschaffen, die Betriebsgebiete im Hinblick auf die Arbeitsplätze erhalten werden. „Hinzu kommt, dass sich die soziale Infrastruktur dabei nicht mitentwickelt“, kritisiert Peterl.