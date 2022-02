Heumarkt Projekt: Welterbe-Status laut Gutachten nun nicht mehr gefährdet

Hintergrund ist, dass der im Architektenwettbewerb 2014 noch gekürte Plan von Architekt Isay Weinfeld mit einem 74 Meter hohen Hochhausturm stark verändert wurde. Nun soll neben dem geplanten Neubau des Hotels InterContinental mit einer Höhe von 48 Metern im rechten Winkel eine "Wohnscheibe" mit einer Höhe von 56,5 Metern anstelle des Turms entstehen.

"Wir wollen Teil der Lösung sein, mit der Wiens Weltkulturerbestatus erhalten bleiben kann und arbeiten trotz Genehmigungsfähigkeit an einer möglichen Projektadaptierung. In enger Abstimmung mit der Stadt Wien und den verantwortlichen Ministerien sind wir zuversichtlich, dass die UNESCO unsere Anstrengungen positiv bewertet", zeigte sich Wertinvest-Geschäftsführerin Daniela Enzi in einer Aussendung zuversichtlich.

Streichen von Gefährdungsliste

Bereits im vergangenen November wurde der von der UNESCO geforderte Managementplan vom Gemeinderat beschlossen, mit dem der Schutz des Welterbes stärker in den städtischen Richtlinien verankert wird. Mit diesem Paket an Maßnahmen soll das 2001 zum Welterbe erklärte und 2017 auf die Rote Liste gesetzte historische Zentrum Wiens wieder von der Gefährdungsliste gestrichen werden.

"Ziel der Stadt Wien ist es, dass auf Grundlage der zwischenzeitlich gesetzten Schritte das UNESCO-Welterbekomitee bei seiner nächsten Sitzung im Juni 2022 in Kasan, Russland, Wien von der Liste der gefährdeten Welterbestätten löscht", zeigte sich das Büro des Landtagspräsidenten wohlgemut.