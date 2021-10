In Korneuburg werden Wegweiser zum Wandschmuck

Die Idee für die Arbeit mit Kartenmaterial sei noch relativ jung, so der Unternehmer. „Bei einer gemeinsamen Wanderung sind wir vor einer Landkarte gestanden und haben die Konturen gesehen. Da ist uns in den Sinn gekommen, die Karten kreativ zu verarbeiten“. Gesagt getan, denn in Ulrich Lechners Credo gibt es keine langen Überlegungen. „Wenn man neue kreative Ansätze schnell umsetzt und anbietet, dann bekommt man schnell Feedback für seine Arbeit“, so der Unternehmer.

Im Frühjahr dieses Jahres starteten die drei Partner deshalb mit ihrem Onlineshop. Neben den Luftbildern von Städten und Flughäfen bieten sie dort auch Poster mit Bergen und Landschaften an. „Das gefällt unseren Kunden besonders gut, weil es das so noch nicht gegeben hat“. Aktuell kann man die Poster bei „CraftYourMap“ nur in Schwarz-Weiß erwerben. „Wir wollten so schnell wie möglich beginnen und da haben wir es schlicht gehalten“. In Kürze soll es aber bereits möglich sein, die Kunstwerke auch in Pastellfarben zu drucken.