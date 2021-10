Spende als Überraschung für "special needs krems-wachau"

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Der Verein "special needs krems-wachau" trifft sich schon seit fünf Jahren mit dem Polizeisportverein Krems zu einem jährlichen Fußballduell auf freundschaftlicher Ebene. Beim diesjährigen Aufeinandertreffen überraschten die Polizistinnen und Polizisten mit einer großzügigen Spende.

Zehn hochwertige Adidas-Fußbälle gingen an die Mitglieder von "special needs krems-wachau". "Es ist jedes Mal herzerwärmend, mit welcher Freude die Spieler von special needs krems-wachau ans Werk gehen", sagt Peter Haiminger vom Polizeisportverein.

Hans-Peter Pressler, Obmann von special needs krems-wachau, bedankt sich für die Spende und die langjährige Zusammenarbeit mit dem Polizeisportverein. "Der Polizeisportverein Krems ist ein Unterstützer und Gönner unseres Vereins der ersten Stunde."

Zielsetzung des Vereins

2016 ins Leben gerufen, möchte der Verein "special needs krems-wachau" Menschen mit Behinderung die Möglichkeit geben, sich in einer Gruppe sportlich zu betätigen und Spaß daran zu haben. Außerdem soll ein abwechslungsreiches Vereinsleben auch darauf aufmerksam machen, dass Menschen mit Behinderung in allen Bereichen der Gesellschaft Platz haben sollten.