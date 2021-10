Aquaphonix: Wassershow legt Hauptverkehrsader in Wr. Neustadt lahm

Bis zu 30 Meter hohe Wasserfontänen, eine Licht- und Lasershow und dazu die Klänge verschiedenster Musiker und des „Drumatical Theatre“. Rund um den Nationalfeiertag gibt es am 24. und am 26. Oktober eine besondere Inszenierung in Wiener Neustadt. Mit dem Wasserspektakel Aquaphonix wird der Wasserturm anlässlich seines 110-jährigen Bestehens mit einer Show in Szene gesetzt.

Straßensperren

Das Spektakel ist jedoch auch mit weitreichenden Verkehrsmaßnahmen verbunden. Für die Inszenierung bedarf es sechs Sattelschleppern mit 40 Tonnen Equipment. Der Aufbau mitten auf der meist befahrenen Durchzugsstraße Wiener Neustadts stellt eine logistische Herausforderung dar. Schließlich gilt es ein 28 Meter langes Wasserbecken für das Fontänenspektakel aufzustellen. Daher gibt es bereits ab dem 22. Oktober Teil- bzw. Totalsperren der B17-Verkehrsader rund um den Wasserturm. Es beginnt am 22. Oktober um 21 Uhr bis 23. Oktober um 6 Uhr Früh mit einer Totalsperre. Die Maßnahmen enden erst am 27. Oktober um 7 Uhr. Ein Umleitungssystem für die Verkehrsteilnehmer wird eingerichtet.