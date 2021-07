Ärger ist groß: Innenstadt von Wiener Neustadt steckt im Funkloch

„Kein Anschluss unter dieser Nummer“. Seit Ende Juni bringt der schlechte Handyempfang Geschäftstreibende, Büroangestellte und Besucher der Wiener Neustädter Innenstadt teilweise zur Verzweiflung. Ein massives Funkloch macht Telefonate und vor allem die mobile Datenübertragung via eMail, WhatsApp oder andere Dienste zum Spießrutenlauf. Betroffen sind weite Teile der Innenstadt bis hin zur Bundespolizeidirektion und der Militärakademie. Die A1-Telekom musste Ende Juni ihren Sender auf dem Dach der Wiener Neustädter Sparkasse abbauen und hat erst nach Monaten einen Ersatz-Standort in der Adlergasse gefunden. Bis dort der neue Sender in Betrieb geht, wird es aber noch Wochen dauern.

Schneckentempo statt Datenturbo

Unternehmerin Daniela Schermann ist eine von vielen Betroffenen in der Innenstadt. Seit Tagen muss sie zum Telefonieren ihr Geschäft am Hauptplatz verlassen. "Wenn es überhaupt funktioniert", schildert die Geschäftsfrau. Bei einer Büroeröffnung diese Woche in einem neuen Bürogebäude auf dem Hauptplatz, mussten die Geschäftstreibenden feststellen, dass die Mobiltelefone in der Kanzlei so gut wie keinen Empfang haben. Statt des schnellen Datenturbos LTE gibt es maximal 3G im Schneckentempo.