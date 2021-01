Unglaublich: Dieser Ort in Niederösterreich hat keinen Handyempfang

Dabei lief früher alles bestens. Ein Telering-Mast am Losberg in Kirchberg an der Pielach sorgte für guten Empfang. Doch dieser wurde im Zuge der Mastenregulierung durch das Land Niederösterreich wieder abgebaut. Dann errichtete A1 einen Mobilfunkmast mitten im Ortszentrum von Loich. Da er aber nicht auf einem Hügel oder Berg aufgestellt wurde, konnte die „Hintere Loich“ davon nicht profitieren.