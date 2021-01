Start-up aus NÖ: Einfache Hilfe am eigenen Bildschirm

Bildschirmaufnahmen sind nichts Neues, allerdings musste man in der Vergangenheit danach das fertige Video versenden. Meist sind das große Datenmengen, die den Umgang erschweren. „Wir bieten eine Cloud-Lösung. Alle Videos können ganz einfach via Link verschickt werden, sind aber Ende-zu-Ende verschlüsselt. Das heißt, dass nur Sender und Empfänger ansehen können, was in dem Video passiert“, so Modler, der mit seinem Team besonders auf Datenschutz Wert legt. „Alle Daten sind auf Servern in der EU und eben verschlüsselt.“