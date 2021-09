Aquaphonix: Wasser-, Laser- und Musik-Show in Wr. Neustadt

Bis zu 30 Meter hohe Wasserfontänen, eine Licht- und Lasershow und dazu die Klänge verschiedenster Musiker und des „Drumatical Theatre“. Rund um den Nationalfeiertag gibt es am 24. und am 26. Oktober eine besondere Inszenierung in Wiener Neustadt. Mit dem Wasserspektakel Aquaphonix wird der Wasserturm anlässlich seines 110-jährigen Bestehens mit einer fulminanten Show in Szene gesetzt. Knapp 1.500 registrierte Besucher können pro Abend dem Event auf der Grazer Straße beiwohnen.

40 Tonnen Equipment

Mit Aquaphonix konnte Produzent Hans Reinisch bisher schon Tausende Gäste im Schloss Hof begeistern. Zu dem besonderen Anlass kommt er mit der Show nun in seine Heimatstadt. Für die Inszenierung bedarf es sechs Sattelschlepper mit 40 Tonnen Equipment. Der Aufbau mitten auf der meist befahrenen Durchzugsstraße Wiener Neustadts stellt eine logistische Herausforderung dar. Schließlich gilt es ein 28 Meter langes Wasserbecken für das Fontänenspektakel vor dem Turm aufzustellen. Die Wasserchoreografie werden heimische Künstler wie Lareeze Höfler, Geigerin Cordula Schröck, Josef Schultner und die Drumatical-Trommler mit ihren Klängen in Szene setzen. „Mit der Show wird das Wahrzeichen unserer Stadt atemberaubende Kulisse für ein echtes Veranstaltungshighlight“, freut sich Bürgermeister Klaus Schneeberger.