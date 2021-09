Nach dem teilweisen Kultur-Stillstand, bedingt durch die Corona-Pandemie, hat die Stadt Wiener Neustadt im vergangenen Sommer als Reaktion darauf den Kultursommer ins Leben gerufen. Die zweite Auflage im heurigen Jahr mit über 70 Events brachte einen wesentlichen Impuls für die Innenstadt. Regionale Künstlerinnen und Künstler machten die City in den Sommermonaten zu einer großen Bühne

Wie die Stadt Wiener Neustadt am Montag Bilanz zog, kamen insgesamt mehr als 8.000 Besucher zu den 71 Veranstaltungen unterschiedlichster Sparten. Hinzu kommen laut Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) hunderte Passanten bei den Straßenfesten und Kunstausstellungen in den Innenstadtgeschäften an den Samstagvormittagen, sowie die Besucherinnen und Besucher beim Lesesommer der „Bibliothek im Zentrum“.

Aus der Not eine Tugend gemacht

„Der Kultursommer ist ein klassisches Beispiel für ‚aus der Not eine Tugend gemacht‘. Als im Vorjahr die erste Welle der Corona-Pandemie vorüber war, haben wir diese Veranstaltungsreihe binnen kürzester Zeit organisiert und damit nun bereits zum zweiten Mal in Folge – heuer mit nochmals massiv ausgeweitetem Angebot – überragende Erfolge erzielt. Auch in diesem Jahr hat der Kultursommer seinen Zweck voll und ganz erfüllt: Die Innenstadt ist aufgeblüht, die Menschen konnten hochwertige kulturelle Darbietungen in herrlichem Ambiente genießen, den regionalen Künstlerinnen und Künstlern konnte eine Bühne gegeben werden und wir haben einmal mehr ganz wichtige Akzente und Impulse für unsere Innenstadt gesetzt", erklärt Schneeberger.