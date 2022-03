Komposition aus dem Weinviertel: Kaiserin Sisi in der Bulgarischen Staatsoper

Konkret handelt es sich dabei um eine Musical-Oper, erklärt der Komponist. „Es sind Musical-Melodien in einem Opernkleid, mit opernhafter Instrumentation und Opernstimme.“

In dem neoromantischen Stück dürfe man sich auf 3-D-Projektionen und 280 eigens angefertigte Kostüme freuen. Außerdem biete Bulgarien „eine gute Gesangskultur mit einem großen Reservoir an Stimmen“, so Baumgartner. Warum sich der in Untermarkersdorf (Bezirk Hollabrunn) lebende Komponisten immer wieder mit Sisi beschäftigt, erklärt er damit, dass sie immer wieder aktuell sei. „Die Frau war sehr emanzipiert, und egal, ob wegen ihrer Tagebücher oder ihres sozialen Engagements, man kann sich auch heute noch etwas von ihr abschauen“, so Baumgartner.

Die Seele treffen

Die Uraufführung von „Sisi – Die Seele einer Kaiserin“ fand ebenfalls in Bulgarien statt. „Das war noch bevor es europaweit still um die Kultur wurde.“ Nun sei Baumgartner aber voller Hoffnung, dass die Aufführungen am 18. und 19. März auch tatsächlich über die Bühne gehen können. Warum genau die Bulgaren auf den Geschmack seiner Werke gekommen seien, wisse er nicht. „Vielleicht treffe ich die Seele dieser Menschen“. Aufgeführt werde das Stück in Originalsprache, also auf Deutsch.