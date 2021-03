Kommunale Unterstützung für Tierheim Brunn

Nachdem sich die Pacht für das Tierheim Brunn im Bezirk Mödling seit Jahresbeginn mehr als verdreifach hat, wird es zunehmend eng für den Betreiberverein. (Der KURIER hat berichtet.)

Spendenaufrufe und Rundschreiben an politische Verantwortliche später, bekommt Leiterin Beatrice Schneider, der auch schon Unterstützung seitens der Gemeinde Brunn am Gebirge zugesagt wurde, unter anderem Schützenhilfe von Perchtoldsdorfs Bürgermeister und Landtagsabgeordnetem Martin Schuster (ÖVP). „Ich möchte auf jeden Fall, dass die Einrichtung weiterbesteht“, sagt er nach einem Besuch beim Tierheim und Gnadenhof am Wochenende zum KURIER. Er werde auch versuchen, die anderen 31 Gemeinden, für die das Tierheim „Tiere in Notsituationen aufnimmt“, mit ins Boot zu holen. „Es geht darum, eine langfristige Lösung zu finden – das kann auch ein anderer Standort sein“, betont Schuster.