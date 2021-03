Streit um Pachterhöhung für Tierheim

„Wir haben dem Verein auch angeboten, dass wir die Vereine verschränken und die Verwaltung übernehmen. Das wurde abgelehnt“, so Petrovic. „Das ist ein absolutes No-Go“, entgegnet Schneider. Sie verstehe ja gar nicht, warum Tierschutz Austria das will, „damit würde Petrovic nicht nur die Pacht verlieren, sondern müsste auch alle Kosten tragen für meine Tiere, wofür ich teilweise eine Förderung vom Land bekomme, die würde sie verlieren“, so Schneider. Sie wolle nur das Beste für ihre Tiere, weswegen sie sich auf die Suche nach einem neuen Grundstück macht.

Der Brunner Bürgermeister Andreas Linhart (SPÖ) kündigt an, dass man das Tierheim unterstützen werde – in welcher Form, könne er aber nicht sagen, das müsste im Gemeinderat diskutiert werden.

Und Madeleine Petrovic versichert trotz der Differenzen: „Den Tieren wird kein Haar gekrümmt. Kein Rechtsstreit geht so weit, dass er auf den Rücken von Tieren ausgetragen wird.“