Der junge Wilde und seine Tiere

Dass Christoph Kropf ein ungewöhnlicher Bauer ist, merkt man schnell. Erst vor Kurzem hat er zum Abschied von Greti ein eigenes Video mit Fotos von ihr auf seine Facebook-Seite gestellt: „Unsere Greti hat gestern ihre letzte Reise angetreten. Die treuherzige und älteste Seele des Hofes beschützte und leitete die Herde vom ersten Tag an. Nach fast 19 Lebensjahren, davon 6 Jahre bei uns, und 12 Kälbern, durfte sie gestern gehen. Vielen Dank und mach’s gut, meine Große!“

Es gibt aber noch weitaus mehr, das Christoph Kropf ungewöhnlich macht, als ein paar herzliche Abschiedsworte für eine Kuh. Denn eigentlich hat der 27-Jährige ursprünglich Russisch und Französisch studiert, um Lehrer zu werden. Wenn er so lässig mit Jeans, lockerem Pulli und Brille vor einem steht, kann man ihn sich auch gut als Lehrer vorstellen. Und eigentlich war seine Uroma die Letzte aus der Familie, die ihre Felder in Sebersdorf bei Bad Waltersdorf bewirtschaftet hat. Nach ihr wurde alles verpachtet. „Das ist mehr als dreißig Jahre her und die Uroma hat das damals nur zur Selbstversorgung gemacht“, erzählt der junge Bauer. Inzwischen haben alle Familienmitglieder ihre regulären Jobs großteils aufgegeben und arbeiten im Betrieb mit.