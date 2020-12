Königin freut sich auf die Baumblüte

Sie ist Missionarin, Musikantin, Volkstänzerin, Landjugendfunktionärin und angehende Lehrerin. Doch die nächsten drei Jahre wird die 20-jährige Sigrid Huber vor allem im Dirndlkleid und mit gekröntem Haupt auffallen. Als neu gekrönte Mostkönigin will die selbstbewusste junge Frau aus Neustadtl/Donau auch andere Akzente setzen.

Das geplante Most- und Krönungsfest im Schloss Salaberg in Haag musste abgesagt werden. Also lud Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf zur Krönungsfeier ins Landhaus in St. Pölten. „Es war eine kleine Runde, in der mir die Krone von meiner Vorgängerin Nicole Bitter übergeben wurde“, erzählt Huber. Pernkopf und der Mostviertler Obstverbandschef Hans Hiebl wünschten der neuen Monarchin und ihrer Stellvertreterin Theresa I. viel Freude und Erfolg.